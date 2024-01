Come funziona la 'Protezione per dispositivi rubati' di iOS 17.3

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Apple ieri sera ha lanciato iOS 17.3, il nuovo importante aggiornamento per iOS 17 che porta con se una nuova funzionalità importante: la Protezione per Dispositivi Rubati su iPhone, che introduce un nuovo livello di sicurezza.

Il funzionamento è stato spiegato direttamente da Apple in un documento di supporto pubblicato sul proprio sito web dove viene osservato che quando la Protezione per Dispositivi Rubati è attivata (attraverso l’applicazione Impostazioni ed il pannello relativo al Face ID e sicurezza), quando lo smartphone è lontano da posizioni familiari (come la propria abitazione o il posto di lavoro), vengono implementate delle misure di sicurezza aggiuntiva.

L’obiettivo è fare in modo che, in caso di furto o smarrimento dello smartphone, la persona che l’ha rubato o trovato anche se conosce il codice di sblocco possa apportare modifiche all’account o al dispositivo.

Ciò avviene attraverso due sistemi:

Face ID e Touch ID , che vengono richieste per determinate azioni come l’accesso alle password memorizzate o alle carte di credito;

, che vengono richieste per determinate azioni come l’accesso alle password memorizzate o alle carte di credito; Ritardo di sicurezza: quando si cerca di modificare la password dell’ID Apple o quando si cercano di effettuare determinate azioni, viene richiesto di attendere un’ora e poi di eseguire una seconda autenticazione con Face ID o Touch ID.

L’autenticazione tramite Face ID o Touch ID, nello specifico, viene richiesta nei seguenti casi:

Usare password o passkey salvate nel portachiavi

Usare i metodi di pagamento salvati in Safari (inserimento automatico)

Disattivare la Modalità smarrito

Inizializzare tutti i contenuti e le impostazioni

Richiedere una nuova Apple Card

Visualizzare il numero della carta virtuale Apple Card

Eseguire determinate azioni correlate con Apple Cash e Savings in Wallet (ad esempio, bonifici tramite Apple Cash o Savings)

Usare l'iPhone per configurare un nuovo dispositivo (ad esempio, con Inizia subito)

Il ritardo di sicurezza invece si attiva per:

Modificare la password dell'ID Apple

Disconnetterti dall'ID Apple

Aggiornare le impostazioni di sicurezza dell'account ID Apple (ad esempio, aggiungendo o rimuovendo un dispositivo registrato, una chiave di recupero o un contatto di recupero)

Aggiungere o rimuovere Face ID o Touch ID

Modificare il codice dell'iPhone

Ripristinare tutte le impostazioni

Disattivare Dov'è

Disattivare la protezione del dispositivo rubato

Apple spiega che in caso di furto, il ritardo di sicurezza è stato progettato per impedire al ladro di eseguire operazioni critiche e quindi consente al proprietario di contrassegnarlo come smarrito.

Ovviamente, quando lo smartphone si trova in posizioni familiari, questi passaggi non vengono attivati e si può usare il codice del dispositivo come sempre.