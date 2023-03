Come funziona la pubblicità su Bing? I primi screenshot dell'integrazione

In seguito alla questione della possibilità di far creare immagini a Bing, torniamo a fare riferimento su queste pagine al popolare chatbot. Infatti, si sta iniziando a vedere la pubblicità.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo e Ars Technica, nonché come fatto notare da Deedy su Twitter, contestualmente ad alcune conversazioni in inglese legate al chatbot sono comparse le indicazioni "Ad". Queste ultime vengono messe in evidenza a fianco del numero relativo alla fonte utilizzata dall'IA per fornire la risposta.

Per il momento nei nostri test in italiano non siamo ancora riusciti a vedere la comparsa di questa tipologia di pubblicità, dunque possiamo basarci solamente su quanto emerso all'estero, ma dagli screenshot pubblicati sul Web si evince che la scritta "Ad" che può comparire a fianco del numero delle altre fonti (chiaramente queste ultime non rappresentano invece un annuncio) può indirizzare, ad esempio, a un portale che contiene link affiliati relativi al servizio a cui si sta facendo riferimento.

In parole povere, si tratta di un nuovo metodo per fare pubblicità, dato che quest'ultima viene inserita direttamente all'interno di una conversazione col chatbot di Bing. Come ben potete immaginare, il dibattito in merito a quanto un "Ad" di questo tipo possa effettivamente risultare interessante per l'utente è già iniziato, ma sicuramente vale la pena tenere d'occhio come si evolveranno col passare del tempo i tentativi di monetizzazione della tecnologia, visto che chiaramente è il momento in cui si iniziano a cercare dei modelli di business legati al tutto.

Secondo quanto si legge nel blog ufficiale di Bing, alla base della questione c'è anche la volontà di trovare un sistema sostenibile per tutti, dagli editori agli inserzionisti. Questi sono solamente i primi esperimenti che vanno in questa direzione, ma il primo passo da parte della società di Redmond è stato effettuato.