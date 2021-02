Come funziona il QR Code? Ecco le sue incredibili funzioni

Immagini solo all'apparenza tutte uguali, costituite da tanti quadratini bianchi e neri disposti in infinite combinazioni. Stiamo parlando dei QR Code, piccoli box dalle infinite possibilità di utilizzo, in un certo senso parenti dei tradizionali codici a barre.

Acronimo di Quick Response Code, il Codice QR permette di salvare al suo interno le informazioni più disparate.

Per avere accesso alle nostre conversazioni di Whatsapp su PC ad esempio, è necessario inquadrare il QR Code presente sull'applicazione Whatsapp Web.

Anche sul sistema operativo Windows 10 se ne fa largo uso, soprattutto in caso di errore di sistema. In tal caso, basterà inquadrarlo per venire indirizzati sulla pagina specifica dell'assistenza online. Anche i moderni Router permettono di salvare le password all'interno di un QR Code.

Nel turismo è sempre più diffuso il loro utilizzo, per reindirizzare l'utente a una specifica pagina di informazioni riguardanti un determinato luogo.

Il caso più interessante riguarda però le informazioni personali. Su un codice QR è possibile salvare un intero contatto telefonico in formato vCard, con numero di telefono, nome e altre informazioni personali. Una volta inquadrato con il nostro device, verremo immediatamente indirizzati verso la rubrica per il salvataggio istantaneo dei dati estratti.

Potremmo continuare all'infinito poiché, come avrete capito, a differenza di un comune codice a barre su un QR Code è possibile salvare un numero incredibile di informazioni e istruzioni.

Molti smartphone di ultima generazione hanno la capacità di leggere i codici QR nativamente, sfruttando l'app fotocamera preinstallata. Per i device meno fortunati è sempre possibile usufruire delle centinaia di applicazioni gratuite disponibili sul Play Store.

Esistono anche siti web in grado di generare gratuitamente i codici QR e personalizzarli nell'aspetto e nelle funzioni.

Di recente anche Google ha integrato la possibilità di ottenere i QR Code dei siti web su Chrome e, nell'ambito della rivoluzione digitale, PosteItaliane li ha inseriti nell'app PostePay per pagare gli esercenti.