Come funziona in realtà la surreale stanza delle illusioni di Ames? Ecco il segreto

Le illusioni ottiche sono semplicemente magnifiche perché riescono a farci dubitare di quello che vediamo... non solo per quanto riguarda le immagini, ma anche delle costruzioni reali! La stanza di Ames, ad esempio, è un luogo distorto che può far sembrare che gli oggetti cambino dimensione e forma mentre si muovono all'interno.

L'illusione di questo luogo - che potrete osservare al meglio grazie al video qui sopra - è ovviamente tutta una questione di prospettiva. Quest'ultima induce il nostro cervello a pensare che gli oggetti nella stanza siano a una distanza differente da quella che sono in realtà, alterando la nostra percezione della loro posizione.

Innanzitutto, la stanza sembra cubica se vista da un punto di osservazione specifico, ma in realtà è costruita con una forma trapezoidale (come potrete vedere da un'immagine in calce alla notizia). In questo modo è possibile far sembrare un lato della stanza molto più lungo dell'altro, anche se entrambi hanno la stessa lunghezza.

La forma distorta della stanza, combinata insieme al punto di vista che stiamo guardando, crea un'illusione che induce il nostro cervello a vedere qualcosa che non c'è. Non solo: il cambiamento di dimensioni - che fa in modo che una persona appaia come un gigante e l'altra minuscola - è noto come "illusione della costanza delle dimensioni" ed è ciò che rende la stanza di Ames così curiosa.

In realtà, sebbene il pavimento sembri essere livellato è inclinato (ovvero l'angolo all'estrema sinistra è molto più basso dell'angolo vicino a destra). Le pareti appaiono perpendicolari al pavimento, ma anche loro sono alquanto inclinate. I nostri occhi (e ovviamente il nostro cervello) sono ingannati perché sono abituati a vedere normali stanze rettangolari.