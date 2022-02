Come funziona il refresh rate di Samsung Galaxy S22+ e Ultra? Facciamo chiarezza

Uno smartphone è un dispositivo "complesso" sotto vari punti di vista. Infatti, ormai le funzionalità disponibili sono miriadi, tanto che a volte anche lo stesso produttore fatica a comunicare tutto come si deve. Credeteci, non è inusuale vedere schede tecniche "poco precise" a livello ufficiale e questo è quanto è accaduto a Samsung di recente.

In parole povere, il colosso sudcoreano aveva reso noto, nell'ambito dell'annuncio iniziale della gamma Galaxy S22, che il display dei modelli Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra avrebbe una frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz. Tuttavia, in seguito sul portale ufficiale di Samsung sono comparsi altri dati. Più precisamente, in quest'ultimo caso si fa riferimento a un refresh rate variabile da 48Hz a 120Hz.

Come ben potete immaginare, questo ha creato non poca confusione tra gli utenti, che vorrebbero chiaramente capire al meglio quanto effettivamente la frequenza di aggiornamento vada a impattare sull'autonomia dei dispositivi. Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Samsung ha rapidamente risposto alla questione, sottolineando che la frequenza di aggiornamento degli schermi va da 48Hz a 120Hz, ma che "dietro le quinte" c'è una tecnologia proprietaria pensata per ridurre l'impatto sulla batteria che tra le sue caratteristiche fa riferimento a un valore inferiore di Hz. Tirando le somme, sembra esserci stato qualche "equivoco" in termini di comunicazione.

In questo contesto, GSMArena ha voluto provare a mettere fine del tutto ai dubbi e fare luce al contempo sulla "confusionaria" questione. Ebbene, le prove di Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra della fonte estera fanno emergere che in realtà il range a livello di API andrebbe da 10Hz a 120Hz, ma che durante il classico utilizzo quotidiano il valore minimo riscontrato sarebbe di 24Hz.

Insomma, difficilmente si uscirà dalla dibattuta questione puntando su dati tecnici, ma l'approfondita prova di GSMArena ha dimostrato che a livello generale i pannelli di Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra gestiscono ottimamente la frequenza di aggiornamento in base alle operazioni che l'utente svolge. D'altronde, questo è l'importante: alla fine, dunque, diremmo che si può tranquillamente passare sopra alla sfortunata vicenda a livello di comunicazione.