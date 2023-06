Come funziona il refresh rate degli smartphone? Ecco come regolarlo

Ultimamente ci siamo concentrati su alcuni aspetti dell'esperienza utente guardando al software e alle app presenti sui nostri dispositivi, tra cui come rimuovere i bloatware da Android. Ecco, invece, qualche concetto da portare a casa quando si parla di refresh rate.

Tanto per cominciare, di cosa si tratta? In italiano, la traduzione esatta è frequenza di aggiornamento ed è un fattore determinante dello schermo che viene espresso in termini numerici in Hertz (Hz).

La frequenza di aggiornamento di un pannello indica letteralmente quante volte lo schermo è in grado di aggiornarsi, al massimo, nell'arco di un secondo. Un pannello da 60 Hz, quindi, porterà a termine fino a 60 aggiornamenti al secondo e così via.

Ovviamente, questo significa che anche i fotogrammi riprodotti sullo schermo andranno di pari passo e maggiore sarà la frequenza di aggiornamento e più fluida apparirà l'esperienza sullo schermo.

Perché regolarla, dunque, vi starete chiedendo: ebbene, più alto sarà il refresh rate e maggiore sarà di concerto il consumo della batteria, soprattutto su un display di base particolarmente energivoro.

Il refresh rate solitamente è uno degli aspetti che per primo vengono "tagliati" dalla cosiddetta modalità risparmio energetico. Tuttavia, se il vostro schermo supporta frequenze d'aggiornamento particolarmente elevate potreste volergli dare un'occasione.

Per esempio, per scoprire se siete già al massimo su Android stock non dovrete fare altro che andare nelle Impostazioni del telefono, scorrere fino alla voce Display e successivamente cercare Display Fluido, impostazione unica che consente il passaggio automatico dal refresh rate "standard" a 60Hz fino al massimo nelle app che supportano refresh rate superiori. Al contrario, se attiva potrete disattivarla per scoprire quanto impatta sulla vostra batteria e, soprattutto, sulla vostra esperienza complessiva.



