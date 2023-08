Come funziona il roaming dati? Il vademecum per le ferie di agosto 2023

Con le ferie di agosto ormai in corso, sono tanti i nostri connazionali che si recheranno all’estero per trascorrere qualche giorno di relax insieme ad amici o familiari. Ma come funziona il roaming dei dati? Lo scopriamo insieme.

Come noto, l’Unione Europea ha prorogato la normativa Roam Like Home al 2032, che si articola si più fronti e permette di godere delle stesse tariffe utilizzate in Italia nei paesi dell’Unione Europea. Ciò consente di effettuare chiamate, inviare messaggi di testo ed utilizzare i dati alle stesse condizioni tariffarie del proprio paese di residenza.

Per quanto riguarda i dati, però, gli operatori telefonici non garantiscono l’utilizzo della stessa quantità ma viene applicato un calcolo che è indicato direttamente nelle condizioni della promozione e che permette di scoprire quanti gigabyte si hanno a disposizione.

L’Unione Europea a tal proposito specifica che “quando sei in roaming, non si applicano limiti al volume delle chiamate vocali e dei messaggi di testo (SMS). Tutte le chiamate e gli SMS non inclusi nel tuo contratto ti saranno addebitati allo stesso importo che pagheresti nel tuo paese di origine. Si applicano invece regole e limiti alla quantità di dati che puoi consumare alla tua tariffa nazionale. I limiti dipendono dal tipo di contratto”.

In alcuni casi potrebbe anche essere applicato un sovrapprezzo pari al massimale per i dati all’ingrosso. Nel 2022 tale massimale era di 2 euro per GB di dati IVA esclusa, ma nel tempo diminuirà e dal 2027 sarò di 1 Euro per GB + IVA.