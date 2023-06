Come funziona Screen Distance su iPhone? Tutto sulla feature di iOS 17

Mentre continua la fase beta di iOS 17 continuiamo a scoprire le novità che il colosso di Cupertino ha incluso nella rinnovata versione del suo sistema operativo. Tra le feature più interessanti figura senza dubbio “Screen Distance”, con cui Apple vuole preservare la vista delle persone.

Il sistema fondamentalmente invia degli avvisi quando rileva che l’utente ha tenuto ed utilizzato il suo iPhone o iPad troppo vicino al viso (e quindi agli occhi) per un lungo periodo di tempo. Non si tratta però solo di un sistema di avviso, perchè il dispositivo sarà boccato e sullo schermo sarà mostrato ciò che è possibile visualizzare in calce: un alert a schermo intero che chiederà all’utente di spostare il dispositivo un pò più lontano dagli occhi. Solo a questo punto il pulsante “Continua” diventerà blu e sarà possibile tornare ad utilizzare lo smartphone o tablet.

Il sistema si basa sul Face ID, ed infatti non è un caso che funzioni solo sui dispositivi provvisti del sistema di riconoscimento facciale ed aggiornati ad iPadOS 17 ed iOS 17. Ciò vuol dire che Screen Distance non funzionerà su iPhone SE di seconda o terza generazione, anche se aggiornato ad iOS 17, o sugli iPad provvisti di pulsante Home.

Chiaramente agli utenti sarà data la possibilità di disattivare Screen Distance direttamente attraverso l’app Impostazioni, nel tab “Tempo di utilizzo”.