Come funziona il 'shadowban' su Twitter X? Gli utenti verranno avvisati

Al netto del shadowban di Instagram, un altro grande social network sta ora "mettendo le mani" sulla questione. Infatti, è stato svelato il modo in cui gli utenti di Twitter X verranno avvertiti delle limitazioni relative all'account.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget, nonché come mostrato dalla designer Andrea Conway su Twitter X, gli account della piattaforma che condivideranno contenuti sensibili (e verranno etichettati) visualizzeranno a schermo un'apposita indicazione: "Abbiamo aggiunto un'etichetta al tuo account. Questo potrebbe limitarne la reach".

Dalle ricerche ai consigli (chi ha detto Per te e Seguiti?), passando per altre funzioni di Twitter X (incluse notifiche e tendenze): lo "shadowban"/filtraggio della visibilità può limitare in modo importante un account. Nell'immagine relativa al design della pagina informativa si leggono alcuni esempi in merito a quale tipo di contenuto potrebbe portare a questa situazione: "elementi grafici, violenti, nudità, comportamenti sessuali, simboli che incitano all'odio o altri contenuti sensibili".

Nel caso in cui venga rilevato qualche contenuto di questo tipo, tra l'altro, la piattaforma si riserva la possibilità di poter coprire i post coinvolti con un avviso, così che gli utenti siano a conoscenza della tipologia di contenuto ancora prima di poter visualizzare tutto. Non mancherà per il resto una funzionalità per fare ricorso, chiedendo a Twitter X di analizzare nuovamente un eventuale contenuto che si ritiene sia stato etichettato erroneamente. Va detto, però, che quanto condiviso da Conway è provvisorio, dunque tutto potrebbe subire modifiche in futuro (e con Elon Musk non si sa mai cosa potrebbe accadere).