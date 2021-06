Come funziona Sky a 9 euro? Ecco come provare Sky Q per 30 giorni senza vincoli

Già da qualche mese, Sky ha lanciato la nuova promozione che permette di provare Sky Q per 30 giorni a 9 Euro, per testare le potenzialità della piattaforma, senza la necessità di disporre di una parabola. Ma come funziona?

Ciò che bisogna fare è collegarsi alla pagina dedicata a Prova Sky Q e quindi effettuare l'acquisto dello Sky Q al prezzo di 9 Euro. Dopo pochi giorni si riceverà il decoder a casa, da agganciare direttamente alla rete di casa in quanto, come detto poco sopra, non necessita di un'antenna parabolica satellitare.

A questo punto prenderà ufficialmente il via la promozione che permette di godere per 30 giorni dei contenuti e dell'esperienza Sky Q. Al termine di tale lasso di tempo, l'utente sarà libero di scegliere se abbonarsi o se restituire Sky Q.

Nell'offerta sono inclusi i pacchetti Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids, ma come leggiamo nelle note è "riservata a nuovi clienti Sky che negli ultimi 24 mesi non siano stati titolari di un abbonamento sky (termine decorrente dalla data di cessazione del precedente abbonamento) e sottoscrivibile una sola volta".

La restituzione del decoder potrà avvenire anche attraverso il punto vendita Sky più vicino, mentre per utilizzare Sky Q senza parabola è ovviamente richiesta una connessione FTTH o FTTC.