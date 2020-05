Ecco come funziona lo 'slime' a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Luca Parmitano e dell'ESA e l'astronauta della NASA Christina Koch nel 2019 hanno testato il funzionamento dello slime senza assenza di gravità. La dimostrazione è stata organizzata dall'International Space Station U.S, il progetto mira a creare video educativi e contenuti per promuovere la scienza, la tecnologia e la matematica ai bambini.

"La Stazione Spaziale Internazionale è l'unico posto dove puoi farlo, quindi non provarlo a casa - o se ci provi, aspettatevi qualcosa di molto, molto diverso", afferma l'astronauta Luca Parmitano. "La melma è un fluido non newtoniano, un materiale in cui la sua viscosità (resistenza al flusso) cambia in base alla quantità di sollecitazione a taglio applicata ad esso, ad esempio mediante spremitura o agitazione", ha spiegato il Center for the Advancement of Science in Space (CASIS).

Il video è stato trasmesso dall'emittente televisiva statunitense Nickelodeon, famosa in Italia per cartoni come SpongeBob o Due fantagenitori. Lo slime è arrivato a bordo di una navicella spaziale SpaceX con altri esperimenti scientifici e forniture per l'equipaggio della Expedition 61 della stazione spaziale a luglio 2019.

"Giocare con la melma nello spazio è molto più divertente di quanto pensassi - e molto più imprevedibile", sottolinea Koch. "Proprio come tutta l'altra scienza che facciamo, non puoi replicare questi esperimenti sulla Terra, hai bisogno di gravità zero per vedere alcuni di questi comportamenti." Fin da quando l'uomo ha messo piede nello spazio, ha osservato il comportamento dell'acqua e di altri fluidi in condizioni di microgravità. Non è stato solo per divertimento, poiché gli esperimenti passati hanno contribuito a migliorare la progettazione di serbatoi di carburante e dispositivi microfluidici per applicazioni mediche.