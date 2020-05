Come funziona Smart Rent, il programma di noleggio dei Galaxy di Samsung

Samsung sta puntando molto su Smart Rent, il servizio di noleggio del colosso coreano che consente di avere sempre tra le mani un nuovo smartphone della gamma Galaxy a fronte del pagamento di un canone mensile. Vediamo come funziona e quali sono le clausole.

Il programma si applica anche ai nuovi arrivati, i Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G, Note 10 e Note10+.

Il funzionamento è molto semplice: basta collegarsi al Samsung Shop ufficiale, scegliere il dispositivo preferito e compilare il modulo richiesto inserendo i dati personali, inclusi quelli della carta di credito da cui Samsung provvederà ad effettuare l’addebito mensilmente. Tramite Smart Rent è possibile anche godere della garanzia per furto e danno accidentale per un anno, ed un intervento per ogni anno di contratto con una franchigia pari a 59 Euro in caso di danno e 99 Euro in caso si furto. Samsung inoltre garantisce anche la sostituzione entro cinque giorni lavorativi in caso furto o danno accidentale irreparabile.

Al termine dei dodici mesi, il dipartimento commerciale di Samsung invierà una comunicazione via mail per informare che è possibile cambiare smartphone. A questo punto la procedura è la stessa di quella effettuata al momento della sottoscrizione: bisognerà scegliere lo smartphone, completare la procedura di noleggio ed attendere l’arrivo dello smartphone a casa.



Per tutti i dettagli su Smart Rent, vi rimandiamo alla pagina ufficiale presente sul sito web di Samsung.