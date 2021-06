Come funziona il soft ban di YouTube? Yotobi lo subisce e spiega l'accaduto

L'algoritmo e in generale il funzionamento di YouTube è ancora un "mistero" per certi versi. Questo può anche causare dei disguidi non di poco conto, ad esempio la "limitazione" della diffusione di un video, proprio come accaduto a Yotobi in questi giorni.

In particolare, nel corso di una diretta streaming effettuata il 23 giugno 2021 sul canale Twitch di Yotobi (dal minuto 27:00), il popolare YouTuber e streamer ha spiegato di aver riscontrato un problema con il suo noto canale YouTube YotobiGames, che raccoglie oltre 770.000 iscritti. Infatti, in seguito alla recente pubblicazione di un video, Yotobi si è accorto che i numeri fatti registrare dal contenuto erano molto limitati (forse derivanti unicamente dalla condivisione manuale del link), nonché che quest'ultimo non compariva nella sezione "Iscrizioni".

Stando alle ricostruzioni effettuate dallo YouTuber, il canale avrebbe subito una sorta di "soft ban" da parte della piattaforma (tenete bene a mente il fatto che il termine "ban" in questo caso potrebbe essere utilizzato in modo improprio, in quanto il canale non è sparito dalla piattaforma di Google). In parole povere, qualcuno avrebbe tentato di effettuare l'accesso al profilo di Yotobi, "attivando" le misure di sicurezza di YouTube. Come mostrato dallo stesso streamer in diretta, questo avrebbe comportato, per un periodo limitato, l'impossibilità di trovare il canale tra i risultati di ricerca della piattaforma. Misure di sicurezza di questo tipo servono per evitare che eventuali malintenzionati si servano dei canali "compromessi" per far comparire chissà quali video nei feed degli utenti.

YotobiGames non era sparito, ma cercando l'apposita keyword nelle prime posizioni comparivano solamente alcuni video (probabilmente per via dei tag). Yotobi ha dunque dovuto contattare chi di dovere per risolvere il disguido e sembra che la situazione stia tornando alla normalità, dato che ora il canale compare in alto quando si prova a cercare "yotobigames" su YouTube.

Invitandovi a recuperare le dichiarazioni integrali effettuate da Yotobi per comprendere al meglio il contesto (potete farlo mediante il link presente in fonte), la questione è interessante dal punto di vista del funzionamento della piattaforma, dato che lo stesso problema potrebbe essere riscontrato da altri YouTuber in futuro.

Insomma, se finite, per qualche motivo, al centro di un "soft ban" di questo tipo, ora sapete quale potrebbe essere la causa. In questi casi è sempre bene contattare direttamente YouTube per cercare di risolvere.