Come funziona lo SPID con delega approvato nel decreto semplificazioni?

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine nella giornata di ieri, con l'approvazione del decreto semplificazioni 2021 sono state introdotte varie novità allo SPID, che ora può essere utilizzato nella forma "con delega". Ma come funziona?

Al momento dettagli specifici non ne sono stati diffusi ma, come si può leggere nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo, nel paragrafo relativo al "Superamento del divario digitale" si legge che "al fine di agevolare il superamento del divario digitale si favorisce il sistema delle deleghe da parte di soggetti titolari di identità digitale. È potenziato il sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le stesse".

Sostanzialmente, quindi, si tratta di un'apertura per tutti i numerosi cittadini che ancora non sono provvisti dello SPID, che da qualche mese è diventato centrale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

Questi ultimi potranno effettuare l'utilizzo con delega dello SPID: se ad esempio Marco ha la necessità di accedere alla precompilata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, può delegare Gianluca che ha lo SPID ad effettuare il login.

Resta da capire come si effettuerà tale delega: al momento non sono state diffuse informazioni di alcun tipo a riguardo, ma probabilmente bisognerà attendere anche il parere del Garante della Privacy.