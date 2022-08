Come funziona la Tessera Sanitaria senza chip? Tutte le differenze e limitazioni

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, lo shortage dei chip ha colpito anche la Tessera Sanitaria, e da qualche mese quelle spedite a casa degli utenti non sono provviste del chip. Ma cosa cambia rispetto alla versione “tradizionale”?

A livello di utilizzo, praticamente nulla in quanto si tratta dello stesso documento. A cambiare è l’accesso ai servizi online: la versione semplificata, com’è stata battezzata dal MEF, infatti, essendo sprovvista di chip non consente di accedere ai servizi online.

Coloro che intendono continuare ad utilizzarla come vecchia Carta Nazionale Servizi potranno continuare a farlo, ma è necessario sottolineare che prima della scadenza si deve estendere la durata del certificato di autenticazione fino al 31 Dicembre 2023, utilizzando un software che nelle prossime settimane sarà pubblicato sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, che come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine è utile anche per richiedere il duplicato. L’unica condizione per estendere la validità della precedente CNS è essere in possesso del codice PIN.

La nuova Tessera Sanitaria senza microchip può essere utilizzata come Codice Fiscale, e vale come certificato di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, motivo per cui può essere utilizzata per il ritiro dei farmi e per le prestazioni mediche.