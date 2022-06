Come funziona l'upscaling di Apple? Ecco i segreti del 'DLSS' di Cupertino

Nel corso di un dirompente WWDC 2022, Apple ha svelato il suo nuovo chip proprietario M2 Silicon in tandem con i MacBook Air e Pro che lo integreranno nel prossimo futuro. Proprio in virtù di questo esplosivo reveal, l'annuncio di MetalFX potrebbe essere passato in secondo piano.

Ma di cosa si tratta esattamente?

Ebbene, questa nuova tecnologia di Apple arriva, non a caso, insieme all'annuncio di Resident Evil Village per macOS. Siamo di fronte, infatti, alla proposta Apple di upsampling per migliorare le prestazioni in-game in maniera artificiale.

Al fianco della potenza bruta di una GPU, negli ultimi anni colossi come NVIDIA e AMD hanno avuto modo di far conoscere le loro tecnologie DLSS e FSR, in grado di aumentare il framerate nei giochi facendo renderizzare i fotogrammi a risoluzione inferiore, restituendo però un'immagine visivamente vicina a quella nativa.

La grande differenza tra il team rosso e il team verde è di natura tecnologica: dove AMD FidelityFX Super Resolution propone uno scaler spaziale (poi temporale con FSR 2.0) tramite algoritmo, NVIDIA basa la sua proposta sulle reti neurali e sul Deep Learning. Sfruttando i Tensor Core delle schede video NVIDIA RTX, infatti, è possibile accelerare i calcoli di upsampling tramite l'IA restituendo un'immagine estremamente fedele e, in alcuni casi, anche migliore della risoluzione nativa.

Con MetalFX, Apple propone sia uno scaler spaziale che uno TAA, ovvero con temporal antialiasing.

Uno dei primi titoli a implementare questa tecnologia sarà il sandbox procedurale spaziale No Man's Sky, oltre al titolo di Capcom. Anche se Apple non si è sbottonata più di tanto in merito, la compatibilità con i chip Apple Silicon (delle Serie M1 e M2) suggerisce che farà largo uso delle reti neurali; tuttavia, un confronto diretto con le tecnologie dei "competitor" sarà difficile da ottenere, così come un paragone con l'una o l'altra potrebbe risultare non del tutto opportuno.

