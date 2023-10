Come funziona la verifica della chiave di contatto su iMessage? La novità

Tra le novità di iOS 17.2 beta 1 ci sono anche delle interessanti notizie che riguardano la sicurezza nell'ambito della messaggistica istantanea attraverso la popolare piattaforma proprietaria della mela, ovvero iMessage.

In particolare, le novità riguardano la Contact Key Verification, un ulteriore livello di sicurezza che può dare all'utente la garanzia di essere entrati in conversazione esattamente con la persona con cui intendevamo farlo e non con qualcuno che si spaccia per quest'ultimo.

In altre parole, iMessage Contact Key Verification è un sistema di crittografia end-to-end che permette di avere il pieno controllo sulla riservatezza dei dati scambiati e sulla garanzia circa l'identità del nostro interlocutore.

Per garantire questo aspetto, il sistema di verifica di Apple utilizza la tecnologia Key Transparency, che ci avverte nel caso in cui l'utente con cui stiamo parlando non è stato verificato.

L'aspetto positivo è che questa funzionalità non va a limitare l'utilizzo di iMessage, che continuerà a funzionare proprio come prima.

Per attivarla, dovete essere chiaramente su una versione beta di iOS che supporta la Contact Key Verification. Andate nelle impostazioni, selezionate l'icona con il vostro nome utente e, nella schermata successiva scendete in basso sino a Contact Key Verification. A questo punto potrete attivare la funzionalità attraverso il toggle dedicato.