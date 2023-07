Come funziona la VPN di Microsoft Edge? Si valuta di estendere il limite

A maggio 2022 Microsoft ha annunciato la VPN per Edge, dando il via a una nuova era per la protezione dei propri dati di navigazione attraverso uno strumento gratuito e perfettamente integrato all'interno del browser preinstallato su Windows 11.

Nonostante la sua esistenza, già ottima all'interno del portfolio di funzionalità integrate, di recente Microsoft ha anche aumentato e migliorato i limiti di utilizzo della sua VPN Edge Secure Network, portando da 1 GB a ben 5 GB la quantità di spazio a disposizione mensilmente per la navigazione protetta.

L'opzione è attualmente disponibile per la versione Canary di Microsoft Edge, mentre il servizio VPN è offerto da Cloudflare.

Per avviare una sessione "con gli scudi alzati", non bisogna fare altro che aprire il browser Microsoft Edge sul proprio dispositivo. A questo punto, basterà premere sui tre puntini in alto a destra e scegliere Impostazioni. Nella nuova scheda, dal menu laterale spostiamoci sulla sezione "Privacy, ricerca e servizi" e scorriamo fino alla voce "Edge Secure Network" scegliendo poi il livello di sicurezza che si desidera ottenere.

Con il passare del tempo, il browser di Microsoft si sta evolvendo sempre più, divenendo uno strumento totipotente che integra non solo questo tipo di funzionalità ma anche un chatbot avanzato con l'implementazione di Bing AI su Microsoft Edge.