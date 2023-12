Come funziona uno yo-yo nello spazio? Sappiamo la risposta

Nel 2012 un esperimento insolito ma affascinante si è svolto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: l'astronauta della NASA Don Pettit ha portato con sé uno yo-yo. Questo semplice giocattolo, che si basa sulle leggi della conservazione del momento angolare per eseguire i suoi trucchi, ha mostrato la fisica in condizioni di microgravità.

Il movimento su e giù dello yo-yo è causato dallo srotolamento della corda dall'asse centrale, che fa ruotare rapidamente il corpo dello strumento. Quando raggiunge la fine della corda, il momento angolare del corpo gli conferisce l'energia necessaria per riavvolgere la corda, facendo così ritornare lo yo-yo.

In microgravità, il giocattolo funziona altrettanto bene, a patto di mantenere la corda tesa. Pettit ha dimostrato diversi trucchi, inclusi alcuni che ha inventato e che richiedono l'assenza di peso. Questi esperimenti non solo hanno offerto intrattenimento, ma hanno anche fornito una comprensione più profonda delle leggi fisiche in un ambiente a gravità ridotta.

Tale dimostrazione nello spazio apre la strada a nuove domande: come si comporterebbero le bevande gassate nello spazio? È possibile utilizzare stampanti 3D in assenza di gravità? Si possono soffiare bolle nello spazio? E infine, è possibile per le galline deporre uova in condizioni di microgravità? Alcune di queste già le sappiamo, ma per le altre ci vorrà del tempo.

Per adesso, però, sappiamo che i pomodori nello spazio sembrano funzionare alla grande.