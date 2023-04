Come funzionano gli aggiornamenti degli AirPods? C'è una novità

Se siete dei felici possessori di auricolari AirPods di Apple ma non avete mai pensato troppo alla questione relativa all'aggiornamento del firmware, potrebbe interessarvi sapere che stanno cambiando un po' le carte in tavola. Infatti, c'è una novità per un certo tipo di utente.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech, ad aprile 2023 la società di Cupertino ha aggiornato il proprio portale di supporto ufficiale per indicare che non c'è più bisogno per forza di un iPhone, Mac o iPad per procedere all'update del firmware relativo agli auricolari. Il tutto parte dalla versione del firmware 5E133, legata ad AirPods Pro, AirPods e AirPods Max.

Vale però la pena fare un passo indietro: a livello generale, l'aggiornamento lato software degli auricolari avviene in modo pressoché "automatico". Basta infatti che questi ultimi siano nel raggio d'azione Bluetooth di un dispositivo Apple, nonché che risultino in carica. Apple ha insomma pensato a un sistema in cui il tutto viene aggiornato senza che l'utente debba fare essenzialmente nulla. In parole povere, nella maggior parte dei contesti un utente potrebbe "non volerci nemmeno pensare". Ciò a cui vale la pena fare maggiormente attenzione è banalmente l'uscita degli aggiornamenti relativi a iOS/iPadOS/macOS.

In cosa consiste dunque la novità di aprile 2023? Semplice: come emerge da un documento in inglese legato al portale ufficiale di supporto di Apple, ora coloro che non dispongono di un iPhone, Mac o iPad possono prendere un appuntamento in un Apple Store o in un centro autorizzato Apple per farsi aggiornare il firmware. Certo, non è esattamente il più comodo dei metodi e va detto che il portale italiano di Apple non è ancora stato aggiornato in tal senso, ma sicuramente valeva la pena dare un'occhiata a quanto aggiunto dalla società di Cupertino.