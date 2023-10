Come funzionano gli aggiornamenti dei Google Pixel? C'è una novità

Che Pixel 8 e 8 Pro siano campioni di longevità lo sappiamo da tempo, grazie ai loro 7 anni di aggiornamenti garantiti. Ciò che in pochi potrebbero aver notato, però, è che Google ha modificato il sistema di rilascio degli aggiornamenti per i suoi smartphone di fascia alta: ecco cosa è cambiato.

Un post sul blog di Google, infatti, spiega che l'azienda pubblicherà i nuovi aggiornamenti "solo quando saranno pronti". Una mossa di buon senso, direte voi, ma vale la pena ricordare che non è sempre stato così: per anni, Big G ha cercato di anticipare la concorrenza e di essere la prima a pubblicare, di mese in mese, le sue patch di sicurezza e i suoi aggiornamenti per smartphone.

Negli ultimi anni, Google si è auto-imposta una release mensile degli aggiornamenti per tutti i suoi smartphone, che tradizionalmente è caduta il primo lunedì di ogni mese. Se all'inizio questo modus operandi ha dato i suoi frutti, più di recente i numerosi bug di Google Pixel 6, introdotti proprio con degli aggiornamenti rilasciati in fretta e furia per aderire alle deadline di Big G, hanno dimostrato che la politica degli aggiornamenti dell'azienda è insostenibile o persino deleteria per il suo software.

Per questo, l'azienda ha annunciato che non ci sarà più alcun calendario fisso nelle release. O meglio: gli aggiornamenti e le patch di sicurezza continueranno ad arrivare ogni mese, come già avviene per tutti gli altri principali player del mercato, ma non verranno rilasciati necessariamente il primo lunedì di ciascun mese. Al contrario, il colosso di Mountain View ha spiegato che si prenderà tutto il tempo per i test e i fix dell'ultimo minuto, in modo da produrre aggiornamenti di qualità ad ogni appuntamento.