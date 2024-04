Come funzionano le armi laser che verranno usate nelle guerre?

Le armi laser stanno ormai diventando realtà tangibile sul campo di battaglia, mentre erano appannaggio della fantascienza fino a poco tempo fa. Questa tecnologia avanzata promette di cambiare radicalmente il modo in cui pensiamo alla guerra, offendo capacità di precisione mai viste prima. Ma come funzionano?

Le armi laser appartengono alla famiglia delle armi a energia diretta, un gruppo che include anche dispositivi acustici ed elettromagnetici. Sembrano uscite da un romanzo di fantascienza e sparano energia pura. Ma concentriamoci sui laser, veri protagonisti di questa evoluzione tecnologica della quale sembra che la Cina sia una fervente promotrice.

Acronimo di "light amplification by stimulated emission of radiation", è sostanzialmente un dispositivo che emette una luce estremamente concentrata. A differenza di quella prodotta da una lampadina, che si disperde in tutte le direzioni, il raggio laser mantiene la sua coerenza e direzione su lunghe distanze. Questa caratteristica lo rende incredibilmente potente, consentendogli di concentrare energia su punti precisi con effetti devastanti.

Il cuore di un'arma laser è costituito da tre componenti principali: un mezzo attivo (che può essere gas, cristallo o liquido), un sistema di pompaggio che alimenta il mezzo con energia e una cavità ottica, dove il raggio viene generato.

Prima di tutto, il sistema di pompaggio manda energia al mezzo attivo. Quando questo riceve energia, si eccita e inizia a produrre fotoni, particelle di luce nonché l'entità più veloce esistente. Questi non si disperdono ovunque ma vengono fatti rimbalzare avanti e indietro dentro la cavità ottica, che li aiuta a viaggiare tutti insieme nella stessa direzione rendendoli più forti e uniti. Alla fine, quando sono abbastanza potenti, vengono rilasciati come un raggio laser molto preciso.

Sul campo di battaglia, le armi laser offrono una serie di vantaggi strategici unici. Possono, ad esempio, disabilitare veicoli o abbattere droni senza bisogno di munizioni fisiche, riducendo così i costi e aumentando l'efficienza. Inoltre, la capacità di colpire obiettivi con incredibile precisione minimizza i danni collaterali, un aspetto cruciale nelle operazioni militari moderne.

Tuttavia, gli effetti a lungo termine sulla salute sono ancora oggetto di studio, e la loro efficacia può essere influenzata da fattori ambientali come nebbia o pioggia.

Apple AirTag è uno dei più venduti oggi su