Come funzionano i canali WhatsApp? Ora disponibili anche in Italia

È ormai da lungo tempo che gli utenti sono soliti fare uso dei canali Telegram, ovvero di chat uno a molti pensate per mantenere aggiornate le persone su un determinato argomento. Ora, però, è giunto il momento di usufruire di una funzionalità simile anche mediante un'altra nota app di messaggistica istantanea, ovvero WhatsApp.

Infatti, la giornata del 13 settembre 2023 ha segnato il lancio dei primi canali WhatsApp in Italia. A tal proposito, un buon numero di realtà importanti hanno ufficializzato la novità mediante i social network. Per farvi degli esempi concreti, l'annuncio è arrivato anche dal profilo Twitter ufficiale dell'Inter e dall'account Twitter ufficiale dell'Hellas Verona FC.

Non si fa però riferimento solamente al calcio, visto che alcune città italiane e l'Agenzia delle Entrate hanno già deciso di aprire un canale WhatsApp, per pubblicare comunicazioni mediante la popolare app di messaggistica istantanea. Tutto ciò che basta fare alle persone interessate è premere sul link di invito fornito dalla realtà coinvolta, così da potersi poi unire all'apposito canale.

Nel caso in cui riscontriate l'avviso "I canali non sono ancora disponibili", potreste voler aggiornare l'app di WhatsApp alla versione più recente. Può però accadere che anche questo non funzioni durante la prima fase di rilascio della funzione, ma in tal caso potete comunque premere sull'opzione "Avvisami" per venire avvisati quando tutto sarà disponibile per voi. In ogni caso, direttamente dal profilo Facebook di Mark Zuckerberg apprendiamo che è in corso il rollout della funzione a livello globale e che gli utenti troveranno una nuova scheda all'interno dell'app, così da poter esplorare i migliaia di canali in fase di lancio anche senza dover passare per un link di invito.

Ma come funziona questa possibilità? I canali WhatsApp erano già stati annunciati a giugno 2023: in parole povere, mediante l'introduzione del nuovo tab Aggiornamenti, gli utenti possono restare aggiornati, senza dover uscire dall'app, in merito alle comunicazioni ufficiali provenienti dalle realtà che seguono. A scrivere in queste chat (o a inviare foto, adesivi, video e sondaggi) è ovviamente solamente l'amministratore. Gli utenti possono "rispondere" con emoji.

Si tratta insomma di uno spazio separato e più istituzionale rispetto alle classiche chat, che punta anche alla privacy: gli utenti che decidono di seguire un canale WhatsApp non condividono infatti il proprio numero di telefono con le altre persone, così come non sono noti i dettagli relativi all'amministratore. La cronologia dei canali rimarrà disponibile per 30 giorni e gli amministratori possono scegliere se rendere il loro canale reperibile dalla sezione Aggiornamenti o se è invece obbligatorio avere un link di invito per accedervi. Per maggiori dettagli, potrebbe interessarvi fare riferimento al blog ufficiale di WhatsApp, da cui si evince che nei prossimi mesi verrà data la possibilità di creare un canale WhatsApp a chiunque.