Come funzionano le chiamate tramite Wi-Fi? L'opzione per iPhone

Se vi trovate in un’area in cui c’è scarsa copertura ed avete la necessità di chiamare qualcuno, il vostro iPhone ha la soluzione che fa per voi: le Chiamate WiFi che come suggerisce il nome richiedono solo una connessione WiFi.

Per effettuare chiamate usando il sistema Chiamate WiFi è innanzitutto necessario abilitare l’opzione attraverso il menù “Impostazioni”, quindi nel tab “Telefono”: qui troverte “Chiamate WiFi”: basta attivare il toggle ed il gioco è fatto.

Quando Chiamate WiFi è disponibile, nella barra di stato sarà visualizzata la dicitura “WiFi” quando si apre il Centro di Controllo. Se trovate questa indicazione, significa che le chiamate che effettuerete utilizzeranno la connessione WiFi. L’iPhone utilizzerà questo sistema per effettuare le chiamate d’emergenza. Nella documentazione ufficiale, Apple spiega che se si attiva Chiamate WiFi ed il servizio cellulare non è disponibile, le chiamate di emergenza potrebbero essere effettuate tramite WiFi.

Se riuscite ad attivare chiamate WiFi ma queste non funzionano, il consiglio è di riavviare l’iPhone o di connettere il dispositivo ad una rete WiFi diversa dal momento che non tutte le reti WiFi funzionano con questo sistema.

