Come funzionano le eSIM su Android? La configurazione non è difficile

La presa di posizione di Apple nel 2022 con gli iPhone 14 dotati solo di eSIM e senza lettore fisico ha dato di fatto il via alla "rivoluzione" in punta di piedi di questo nuovo formato. Ma come fare a impostare la propria eSIM su Android?

Sono tanti i dispositivi che si stanno timidamente spingendo in questa direzione, a partire dagli smartphone di Google, i Pixel 7 dotati di doppia SIM ma con seconda solo virtuale.

Se avete uno smartphone animato dal robottino verde che sia compatibile con questo nuovo standard, i passaggi da compiere sono davvero semplici. Tanto per cominciare, occorrerà acquistare una SIM virtuale del vostro operatore. Dopodiché, a seconda del vostro dispositivo i passaggi potrebbero variare.

In linea generale, tuttavia, dovrete andare nelle Impostazioni di Android, scegliere SIM o Rete Mobile e da qui cercare l'opzione per aggiungere una SIM. A questo punto, verranno mostrate le istruzioni per scannerizzare correttamente il codice QR della vostra nuova eSIM.

Completata la scansione, il vostro dispositivo dovrebbe immediatamente riconoscere la nuova scheda, consentendovi di impostarla e di iniziare a utilizzarla con l'offerta scelta.

Se invece siete appassionati Apple, ecco tutti gli iPhone attualmente compatibili con le eSIM. A questo lungo elenco, ovviamente, vanno aggiunti anche i nuovi iPhone 15, presentati a settembre 2023.