Come funzionano i giochi istantanei su Windows 11? La novità che potreste non aver visto

Ormai Windows 11 è a prova di videogiocatore: con l'implementazione del sistema di gestione universale delle periferiche RGB, Microsoft ha dimostrato di tenere particolarmente alla comunità dei gamer su PC. In molti, però, potrebbero non sapere che su Windows 11 sono disponibili i giochi istantanei: di cosa si tratta, esattamente?

Come spiega MSPowerUser, i giochi istantanei sono stati annunciati da Microsoft a fine settembre, accanto all'aggiornamento IA di Windows 11, che ha introdotto il Copilot nel sistema operativo. Per questo, dunque, gli Instant Games sono passati in sordina come parte di una generalizzata revisione del Microsoft Store.

I giochi istantanei sono dei giochi mordi-e-fuggi che non necessitano di download e che possono essere avviati in un click direttamente dalla loro pagina prodotto sul Microsoft Store. Si tratta ovviamente di giochi destinati ad un pubblico casual, con un gameplay e un comparto tecnico decisamente minimali e non paragonabili a quelli di un prodotto tripla-A. Ciononostante, essi potrebbero rivelarsi un buon passatempo per molti utenti, specie tra i neofiti del mondo videoludico.

Microsoft ha anche annunciato di aver intavolato diverse partnership con gli sviluppatori di videogiochi e minigiochi per rendere i loro titoli presenti sullo Store di Windows 11 giocabili in modalità instant. Il colosso di Redmond ha dunque aggiunto che il catalogo Instant Games di Windows 11 andrà via via espandendosi nei prossimi mesi.

Al momento, comunque, i giochi istantanei sono disponibili solo in beta: un lancio su scala più ampia arriverà infatti solo nei prossimi mesi, quando la funzione riceverà un rollout anche al di fuori dei canali Dev e Insider di Windows 11.