Come funzionano i giochi su YouTube? Ecco i Playables

La sezione Playables di YouTube è arrivata negli scorsi giorni, con un rollout che ha interessato inizialmente gli iscritti americani al programma. In molti, però, si stanno domandando come funzione (e quanto costa) YouTube Playables: le prime prove degli utenti stanno finalmente facendo luce su ogni interrogativo!

Partiamo con il prezzo: YouTube Playables è gratuito... più o meno. La nuova sezione, infatti, è riservata agli abbonati a YouTube Premium, che ha un costo di 11,99 Euro al mese in Italia. Fortunatamente, l'introduzione di Playables non ha incrementato il costo della sottoscrizione per gli utenti abbonati.

In modo non dissimile dal servizio videoludico di Netflix Games, anche YouTube Playables vi permette di giocare ad alcuni titoli selezionati appositamente da Big G per i suoi utenti. I giochi possono essere provati direttamente dall'app mobile su iOS e Android, oppure sul sito web per desktop. Per accedere a Playables vi basterà cliccare sull'apposita tab che troverete sull'Homepage di YouTube dopo che la feature sarà disponibile anche per voi.

In totale, YouTube Playables promette 37 giochi arcade in arrivo nelle prossime settimane, anche se per ora il parco titoli comprende un solo prodotto, ovvero Angry Birds Showdown. Più giochi verranno aggiunti man mano che il rollout del servizio andrà avanti. Inoltre, tutti i titoli disponibili gireranno nativamente sull'app di YouTube, perciò non dovrete scaricare alcuna app aggiuntiva per provarli.

Inutile dire che quelli messi a disposizione da Google sono giochi arcade mordi-e-fuggi, pensati per una partita veloce tra un video e l'altro. Proprio per questo, YouTube non è ancora sicura del successo di Playables: i test a riguardo andranno avanti fino al 28 marzo 2024, poi sarà l'azienda a decidere se continuare a supportare la feature o cestinarla.