Come funzionano i miraggi? La spiegazione dietro il fenomeno

I miraggi. Un fenomeno che hanno affascinato e ingannato l'umanità per secoli. Cosa sono esattamente i miraggi e perché ci fanno vedere cose che non esistono o che sono distorte? La risposta sta nella rifrazione della luce e nella densità dell'aria, due elementi che giocano un ruolo cruciale nella formazione di questi fenomeni ottici.

Contrariamente a quanto si possa pensare, i miraggi non sono illusioni ottiche, ma rappresentazioni distorte di oggetti reali. Anthony Young, un astronomo della San Diego State University, sottolinea che il problema non è nel miraggio stesso, ma nella nostra interpretazione di esso. Ad esempio, nel deserto, i miraggi che riflettono il cielo vengono spesso scambiati per pozze d'acqua.

Come fa un oggetto reale a finire nel posto sbagliato nel nostro campo visivo? La risposta è semplice: rifrazione (un po' quello che succede quando in cielo vediamo l'arcobaleno). Quando la luce attraversa materiali con densità diverse, come l'aria a temperature diverse, essa si piega verso l'aria più fredda e densa.

Questo crea due tipi di miraggi: i superiori, che si verificano quando l'aria vicino alla superficie dell'acqua è più fredda di quella sopra, e gli inferiori, che si verificano in ambienti caldi come il deserto. In entrambi i casi, la posizione da cui si osserva è fondamentale; una piccola variazione può farlo scomparire.

Xin Tong, dottorando in imaging ottico al Caltech, spiega che nei miraggi superiori, l'oggetto appare più in alto di quanto non sia in realtà, mentre nei miraggi inferiori, l'immagine appare più bassa e invertita. Attenzione però, a non confonderli con le allucinazioni.