Come funzionano i Play Points del Play Store? La possibilità 'nascosta'

Sono passati ormai anni dall'arrivo del sistema Google Play Points in Italia, ma dal lancio non si è in realtà più fatto poi così tanto riferimento a questa possibilità. Vale dunque la pena rinfrescarsi un po' la memoria in merito a quello che di fatto rappresenta il sistema di ricompense del Play Store.

Sì, avete capito bene: il negozio digitale preinstallato su un ampio numero di dispositivi Android integra al suo interno un programma che può premiare gli utenti in base a ciò che svolgono nel contesto dell'ecosistema Google Play. Come prendere parte a tutto ciò? Quel che potrebbe interessarvi fare è avviare il Play Store dal vostro modello di fiducia, fare tap sull'icona del profilo presente in alto a destra e accedere alla sezione "Play Points".

Da qui potrete dunque scegliere di partecipare al programma, così da poter poi iniziare ad accumulare punti. Per intenderci, si fa riferimento a un sistema di ricompense che premia gli utenti in base agli acquisti, inclusi quelli in-app, effettuati mediante il Play Store di Google. Di mezzo, tra l'altro, ci possono essere eventi speciali che consentono di ottenere "bonus 4x" relativamente ai punti.

In ogni caso, una volta entrati nel programma dall'apposita sezione, è possibile tenere d'occhio le schede "Guadagna", "Usa" e "Vantaggi" per comprendere meglio quanto disponibile in questo momento nell'ambito dei Play Points. Usualmente questi sono convertibili in coupon per i giochi (ad esempio, in un determinato periodo è stato possibile convertire 50 Play Points in un coupon da 1 euro da utilizzare nell'ambito del videogioco mobile Pokémon UNITE).

Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al tutto, anche solamente per comprendere meglio questa opportunità offerta direttamente da Google. Per maggiori dettagli sul programma, invece, potreste voler fare riferimento al portale ufficiale di Google Play Points, dove risiedono anche indicazioni per sviluppatori.