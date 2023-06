Come funzionano i popup Solo un secondo di Twitch? Stretta anche sui giochi

Abbiamo già trattato su queste pagine la questione della stretta di Twitch sui contenuti per adulti, ma vale la pena tornare sulla vicenda per via della comparsa in queste ore, anche in Italia, di popup "Solo un secondo", riguardanti per certi versi anche le dirette streaming relative ai videogiochi.

Per intenderci, provando a prendere visione, ad esempio, di una qualsivoglia diretta streaming dedicata a Final Fantasy XVI, titolo PEGI 18, la prima cosa che compare a schermo, sia che stiate utilizzando Twitch senza login che ad accesso effettuato, è un messaggio che vi avverte della presenza di un "Gioco con classificazione per adulti" contestualmente al contenuto.

"Solo un secondo... Il contenuto di xxx è destinato a un pubblico specifico", si legge dunque nel relativo "popup". In parole povere, ciò che viene ora effettuato dalla piattaforma in questi casi è chiedere conferma all'utente in merito alla sua effettiva volontà di prendere visione della live streaming coinvolta.

Non si tratta insomma di un "blocco", in quanto basta semplicemente premere sul pulsante "Inizia a guardare" per proseguire, ma anche solamente il fatto che venga richiesto "quel clic in più" all'utente contestualmente a un ampio numero di live non sta di certo passando inosservato.

Insomma, non ci è voluto molto affinché le nuove strette sui contenuti per adulti di Twitch entrassero in funzione anche dalle nostre parti. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: in determinati contesti si scende ulteriormente nello specifico. Ad esempio, provando a prendere visione di una diretta della categoria "Piscine, idromassaggi e spiagge" ci si potrebbe imbattere in un messaggio come quello presente nello screenshot in calce alla notizia.

Da notare inoltre il fatto che anche un linguaggio eccessivo o scorretto durante una live legata a un videogioco per tutti potrebbe far comparire l'indicazione relativa a un contenuto per adulti. Tra l'altro, l'indicazione "Destinato a un pubblico specifico" permane in alto a sinistra del player anche quando si utilizzano i relativi controlli. Al netto di questo, se vi interessa approfondire maggiormente la questione, potreste voler dare un'occhiata anche a quanto spiegato sul blog ufficiale di Twitch, in cui risiedono dei chiarimenti relativi alle varie etichette.