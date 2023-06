Come funzionano i Punti canale di Twitch? Ecco a cosa servono

Dopo aver visto cos'è e quanto costa Twitch Turbo, torniamo a parlare della piattaforma viola per analizzare un'altra delle sue tante funzionalità per le community, ovvero i punti canale: vediamo cosa sono e come si utilizzano.

I punti canale di Twitch, per citare il supporto della piattaforma, sono "un programma a punti personalizzabile con cui gli streamer possono premiare i membri della propria community in vari modi, garantendo anche vantaggi normalmente riservati agli abbonati". In altre parole, si tratta di un sistema di raccolta punti che si possono acquisire interagendo durante le live, che potranno poi essere spesi durante le stesse per personalizzare e potenziare la propria esperienza, per esempio riscattando messaggi speciali o effetti audio in live.

Ogni streamer partner o affiliato può attivare il proprio sistema personalizzato di raccolta punti, modificando a proprio piacimento il livello di interazione della community e le sue dinamiche nel contesto delle trasmissioni in diretta.

Non si tratta in alcun modo di un sistema in grado di far guadagnare lo streamer direttamente, ma indirettamente potrebbe aumentare il coinvolgimento dei propri fan contribuendo a migliorare anche il numero degli stessi.

Per attivarli, un creator non deve fare altro che recarsi nella sua "Dashboard autore" e, se partner o affiliato, nella sezione "Ricompense spettatore" troverà anche la voce "Punti canale", da attivare e configurare a proprio piacimento nelle sfide con cui guadagnarli e nel quantitativo di punti distribuibili.



