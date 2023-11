Ecco come funzionano i raggi cosmici ad altissima energia, come Amaterasu

Se ti piace l’astrofisica, in questi giorni avrai sicuramente sentito parlare di Amaterasu... No, non la jutsu di Naruto, ma il secondo raggio cosmico con maggior energia rilevato sulla terra. Siffatta particella, scoperta due anni fa dal Telescope Array Collaboration, ha un’energia di 240 EeV (exa-elettronvolt).

Ma perché i raggi cosmici sono particelle così speciali? Esse sono unità subatomiche (come protoni, elettroni e neutroni) che viaggiano nello spazio a velocità molto vicine a quelle della luce. L’Extreme Energy Cosmic Ray (EECR) è prodotto da processi energetici partoriti da diversi corpi celesti, come galassie, buchi neri e stelle.

Quando questi arrivano sulla Terra, interagiscono inevitabilmente con l’atmosfera e producono una cascata di altre particelle, le quali vengono rilevate da sofisticati telescopi. È grazie a questi, infatti, che riusciamo a ricostruire l’originaria direzione del raggio cosmico ad altissima energia.

Tuttavia, siffatte particelle dovrebbero sottostare a un limite teorico dell’energia di circa 50 EeV, chiamato cutoff di GZK. Il valore è stato ottenuto considerando la perdita di energia causata dalle collisioni tra i raggi cosmici e i fotoni residui del Big Bang.

Ma come ha fatto, allora, Amaterasu ad avere un’energia di 240 EeV? Molto probabilmente, le particelle Amaterasu non sono protoni, ma nuclei atomici più pesanti, come ferro. In questo caso il cutoff di GZK si calcola alla velocità di ogni protone o neutrone nel nucleo e non all’energia totale del nucleo. Per intenderci, un nucleo di ferro potrebbe avere un’energia maggiore di un protone alla stessa velocità.

Nonostante non sappiamo con certezza come si formino e da dove provengano nuclei così energetici, la scienza e la fisica stanno facendo enormi passi avanti verso la comprensione degli EECR.