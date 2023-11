Come funzionano le royalties di Spotify? Possibili grandi cambiamenti

A seguito della conference call dove Spotify ha annunciato i dati sugli abbonati, è emerso un rapporto secondo cui l’applicazione di streaming musicale sarebbe intenzionata ad introdurre delle importanti modifiche al suo modello di royalties per il pagamento degli artisti, dal 2024.

Sostanzialmente, Spotify intende innalzare il limite minimo per effettuare pagamenti agli artisti che utilizzano la propria applicazione per pubblicare le proprie canzoni. Innanzitutto, è previsto un aumento della durata minima delle tracce sonore prima che queste generino royalties: attualmente qualsiasi traccia che viene riprodotta per più di 30 secondi genera entrate, ma a quanto pare tale limite aumenterà.

Prevista anche l’introduzione di una soglia minima di stream annuali per una traccia prima che questa generi royalties: nella fattispecie si parla di 5 centesimi al mese o circa 200 stream l’anno. Inutile dire che ad essere impattati da questa modifica saranno principalmente gli artisti indipendenti, le cui tracce spesso non raggiungono tale soglia.

Alle porte potrebbe esserci un’altra protesta quindi, come quella che qualche anno fa portò Taylor Swift a ritirare tutto il suo catalogo da Spotify per spingere i dirigenti ad aumentare le soglie di pagamento.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, da parte dell’applicazione di streaming non sono arrivate conferme sui cambiamenti.