Come funzionano gli scalda mani? Ecco svelata la scienza dietro

Come suggerisce il nome, gli scaldamani sono progettati per mantenere le mani al caldo. Producono rapidamente calore e alcuni di questi prodotti sono efficaci da 7 a 24 ore. Introdotti da Niichi Matoba in Giappone nel 1923, oggi si presentano come singoli pacchettini avvolti e sigillati in plastica con le forme più variegati.

I pacchetti per gli scaldamani attivati dall'aria sono microporosi, il che significa che hanno piccoli fori che lasciano entrare l'ossigeno. Quelli per le mani hanno fori molto piccoli, mentre quelli progettati per i piedi hanno fori più grandi.

Questo perché c'è meno aria all'interno delle scarpe e degli stivali, quindi questi scaldamani hanno bisogno di più ossigeno per attivarsi. Il principio di funzionamento degli scaldamani è sorprendentemente semplice: si basa su una versione accelerata dell'ossidazione, la reazione chimica che produce la ruggine.

Quando l'ossigeno entra in contatto con il ferro e altri componenti all'interno del pacchetto, si innesca una reazione esotermica che produce calore. Questo processo è controllato in modo che il calore venga rilasciato gradualmente, fornendo un confortevole tepore per diverse ore. L'efficacia e la durata degli scaldamani dipendono dalla quantità di ossigeno che riescono ad assorbire attraverso i loro fori microporosi e dalla composizione chimica interna.

Sono un esempio perfetto di come la chimica possa essere applicata in modo pratico e utile nella vita quotidiana, offrendo una soluzione semplice ma efficace per mantenere calde le mani nelle giornate fredde. A tal proposito: secondo voi qual è il luogo più freddo della Terra? Qui gli scaldamani non bastano.