Come funzionano i siti di incontri online? Semplice, conta la popolarità

Un recente studio pubblicato su Manufacturing & Service Operations Management, sembra aver scoperto che gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme di incontri online hanno un pregiudizio sulla popolarità. Ciò si traduce in una "preferenza" nel raccomandare utenti più popolari e attraenti.

Dopo aver scoperto che in origine YouTube era un sito di dating, i ricercatori della Carnegie Mellon University e dell’Università di Washington hanno scrupolosamente analizzato i dati di oltre 240.000 utenti di una delle principali piattaforme di incontri online in Asia per tre mesi consecutivi. I risultati sembrano abbastanza chiari e faranno probabilmente discutere.

"Gli appuntamenti online sono cresciuti rapidamente, soprattutto durante la pandemia di COVID-19. Anche se le piattaforme di incontri consentono agli utenti di connettersi con gli altri, permangono dubbi sull'equità dei loro algoritmi di raccomandazione", ha osservato Soo-Haeng Cho, coautore dello studio e professore presso la Tepper School of Business della Carnegie Mellon.

È infatti emerso che la possibilità di un utente di essere consigliato dall'algoritmo della piattaforma aumentava in modo significativo all'aumentare del punteggio medio di attrattiva. Ma su cosa si basa tale punteggio?

Si tratta di un dato influenzato dal coinvolgimento degli utenti attraverso il numero di "mi piace" o messaggi inviati in un preciso periodo. Ma per quale motivo si dovrebbe optare per un sistema simile? Purtroppo, la risposta è sempre la stessa.

Il principale obiettivo delle piattaforme è (ovviamente) massimizzare le entrate e massimizzare le corrispondenze tra utenti. Per notare le differenze con l’utilizzo di un diverso sistema, i ricercatori hanno simulato un approccio definito "imparziale" in cui ogni utente possedeva la stessa possibilità di essere raccomandato ad altri.

I risultati dimostrano come in questo caso di totale imparzialità, si avranno delle entrate significativamente inferiori per la piattaforma di incontri e meno corrispondenze. Non tutto però è totalmente da cambiare.

In una fase iniziale di crescita e sviluppo, questo bias di popolarità risulta funzionale ed utile per ogni piattaforma, poiché contribuisce a costruire una solida reputazione. Per quanto riguarda le fasi successive però, il team di ricerca ha ideato un algoritmo alternativo altrettanto valido ma senza favoritismi di sorta, disponibile magari come update come successo pochi giorni fa a Tinder Matchmaker che si è aggiornato.

"Queste piattaforme possono utilizzare i nostri risultati per comprendere il comportamento degli utenti e possono utilizzare il nostro modello per migliorare i loro sistemi di raccomandazione", afferma Musa Eren Celdir, autore dello studio.