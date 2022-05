Come funzionano i telecomandi universali? La soluzione per il digitale terrestre

Mentre gli utenti sono sempre più in fermento per via dei prossimi step per lo switch-off al digitale terrestre, in molti stanno sicuramente continuando a utilizzare i loro vecchi televisori contro ogni previsione.

I più datati pero, possono incorrere a problemi come l'usura del telecomando oppure l'ossidazione dovuta alle pile stilo rimaste nello stesso per troppo tempo.

In questi casi, le soluzioni sono sempre due: sostituirlo con uno originale a prescindere dal prezzo, oppure decidere di affidarsi a uno dei cosiddetti telecomandi universali. Ma come funzionano? E, soprattutto, come fanno a riconoscere i comandi della nostra TV?

La risposta, in realtà, è piuttosto semplice. Infatti, chi ha già effettuato questa procedura almeno una volta, saprà che a corredo con un telecomando universale viene spesso fornito un manuale d'istruzioni che elenca una serie lunghissima di codici di sblocco suddivisi per marca e modello. Non è così raro che un telecomando abbia uno spettro di compatibilità tanto ampio da abbracciare anche migliaia di TV con il semplice inserimento di uno specifico codice.

Dal momento che in giro esistono moltissimi modelli, sarebbe controproducente indicare una precisa procedura per la sintonizzazione, motivo per cui demanderemo questo aspetto al manuale d'istruzioni incluso in confezione.

Basti sapere che a ogni codice presente nell'elenco corrisponde un set di istruzioni che va a sintonizzare le frequenze emesse dai tasti con gli infrarossi con quelle accettate e configurate nel televisore. In poche parole, è possibile che un televisore risponda con lo spegnimento a una data frequenza e che lo stesso non avvenga con altri modelli.

Ora che il nuovo telecomando è in funzione, potrebbe tornare utile anche scoprire come sintonizzare i canali della TV, una procedura che cambia da modello a modello ma che può essere replicata facilmente dagli utenti sapendo le giuste basi.