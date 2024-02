Come funzionano i videomessaggi su FaceTime? È tutto semplice con iOS 17

Con iOS 17 ed iPadOS 17, Apple ha potenziato anche FaceTime ed iMessage. In particolare, sul servizio che permette di effettuare videochiamate ha introdotto la possibilità di inviare videomessaggio da lasciare agli amici in modo tale che questi possano ascoltarli o visualizzarli in un secondo momento.

I videomessaggi su FaceTime si possono inviare solo in determinate circostanze, ovvero quando: il destinatario non ha risposto alla chiamata, la telefonata è caduta a causa di problemi con WiFi o connessione cellulare, oppure se ha rifiutato una chiamata.

In tal caso, basta iniziare una chiamata FaceTime e se viene visualizzato l’errore “la persona non è disponibile”, vi basterà cliccare su “Registra video” e quindi dare il via alla registrazione del messaggio. iPhone darà il via ad un countdown di cinque secondi, dopo di che inizierà automaticamente a registrare il video attraverso la fotocamera frontale.

Il destinatario vedrà sulla sua homescreen due notifiche: una relativa alla chiamata persa ed una del video che avete inviato. A questo punto potrà riprodurre la clip e visualizzarla, salvarla per vederla in futuro, mandare un messaggio o richiamarvi.

