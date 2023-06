Come funzionano i widget su macOS Sonoma? La spiegazione

Quando Apple ha presentato macOS Sonoma, la feature che più è saltata all'occhio degli utenti sono stati i widget integrati direttamente sulla scrivania del PC. Ma come funziona esattamente questa nuova funzionalità? La prima beta del sistema operativo per sviluppatori ci fornisce qualche spiegazione.

Fino ad oggi, i widget di macOS sono stati nascosti nel pannello del Centro delle Notifiche, che si può aprire come menu in sovraimpressione sul desktop nel quarto di destra di quest'ultimo, appena al di sotto del Centro di Controllo del device. Da macOS Sonoma, invece, le cose cambieranno profondamente, perché i widget arriveranno sulla scrivania, mentre Apple introdurrà anche le Web App su Mac.

Per quanto riguarda i widget, dopo l'aggiornamento questi ultimi si troveranno ancora nel Centro delle Notifiche. Stavolta, però, essi potranno essere trascinati al di fuori del Centro delle Notifiche e posizionati direttamente sul desktop. Ovviamente non sarà possibile posizionare i widget ovunque: questi ultimi, al contrario, potranno essere inseriti in specifiche posizioni, un po' come già accade per le app e i widget dell'iPhone.

In alternativa, sarà possibile cliccare sul desktop con il tasto destro e, successivamente, cliccare sul nuovo menu "Modifica Widget". Toccando quest'ultimo, si aprirà la Galleria dei Widget, che includerà non solo i widget esclusivi per Mac e Macbook, ma anche quelli che avete già inserito sul vostro iPhone e sul vostro iPad. Sfruttando le feature Continuity di macOS, iOS e iPadOS, inoltre, potrete replicare i widget dello smartphone e del tablet sul desktop del PC.

Ovviamente, cliccando sul widget con il tasto destro potrete rimuoverlo o modificarne le dimensioni. I widget saranno disponibili nelle dimensioni Piccola, Media e Grande. Quando non vengono direttamente utilizzati, questi ultimi diventano semi-trasparenti, in modo da non infastidire l'utente durante il lavoro.