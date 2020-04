Ecco come funzionerà l'app Immuni: tutte le informazioni dal decreto del Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto del Ministero della Giustizia per la regolamentazione dell'app Immuni, che nella fase 2 dell'emergenza sanitaria servirà per tracciare i contagi del Coronavirus. Nel lungo documento sono contenute una serie di linee guida sull'utilizzo ed anche sulla raccolta dei dati personali.

Confermate le indiscrezioni di ieri: i dati dell'applicazione saranno cancellati entro il 31 Dicembre 2020, mentre non sono previste limitazioni per coloro che sceglieranno di non utilizzarla.

La piattaforma di tracciamento sarà istituita dal Ministero della Salute. Il decreto punta tutto sulla sicurezza e la libertà degli utenti, di conseguenza è previsto che questi "ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento". Immuni memorizzerà solo i dati necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione in caso di contratti stretti con altri utenti positivi al Covid-19.

E' anche previsto che "il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti; siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento". Fugati, quindi, definitivamente i dubbi sulla localizzazione via GPS, che non sarà attiva ma si baserà solo sullo scambio di pacchetti Bluetooth LE.

I dati saranno conservati anche nei dispositivi mobili degli utenti, per tutto il periodo necessario al trattamento, che sarà stabilito dal Ministero della Salute. La cancellazione avverrà in automatico alla scadenza di tale termine.