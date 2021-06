Come funzionerà DAZN su digitale terrestre? Rumor e speculazioni

DAZN sarà la protagonista assoluta della prossima stagione calcistica. La piattaforma di streaming targata Perform ha infatti rivelato i diritti televisivi per la trasmissione di 380 match di Serie A, ma le incognite restano ancora tante in particolare sulla qualità dello streaming.

Subito dopo il via libera all'offerta, Veronica Diquattro ha spiegato che DAZN sta valutando il digitale terrestre come opzione di backup per quelle aree del paese in cui ancora non è disponibile internet o che non sono disposte di connessioni in grado di garantire una buona esperienza di visione.

L'apertura è stata di quelle importanti, ma non ha visto altre mosse ufficiali. Nelle settimane successive infatti hanno iniziato a circolare rumor circa la possibile acquisizione di alcune frequenze del digitale terrestre da parte di DAZN. La società, nello specifico, starebbe guardando al Mux della società di Urbano Cairo, ma non è chiaro a che punto siano le trattative. A conferma però di ciò è arrivata anche la notizia sull'offerta Sky rifiutata da DAZN: la pay tv di Comcast aveva infatti messo sul piatto 500 milioni di Euro a stagione per mantenere l'applicazione su Sky Q ed il canale satellitare DAZN.

Secondo molti DAZN su digitale terrestre potrebbe arrivare con l'ausilio di TIMVision: ricordiamo che TIM è partner tecnologico di DAZN e le società hanno siglato un accordo ancora non annunciato. Non è chiaro in che modo sarà proposta l'offerta, però.