Come funzionerà Threads, il nuovo social di Meta concorrente a Twitter? C'è già il sito

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nelle scorse ore su App Store è apparsa l’app di Threads, il social network concorrente a Twitter che dovrebbe essere svelato in via ufficiale il prossimo 6 Luglio 2023. Dall’analisi del file APK caricato su Google Play Store, sono emersi nuovi dettagli sul funzionamento.

Innanzitutto, è stato scoperto che è già attivo il sito web ufficiale di Threads, dove al momento campeggia solo un’animazione ed il logo che riprende quello dell’applicazione.

Tuttavia, 9to5Google ha analizzato il file APK ed ha scoperto che la presentazione è in programma alle 7 (orario del Pacifico) del prossimo 6 Luglio. Interessante anche notare come accedendo al sito web da mobile e da iOS, si visualizzi un pulsante che permette di scaricare l’applicazione da App Store di iOS, mentre la controparte Play Store è disattivata.

In termini di funzionalità, sempre dall’APK sono presenti dei dettagli chiave che mostrano come Threads sia profondamente connesso ad Instagram ma al contempo ben distante. Se si segue qualcuno su Instagram infatti non lo si seguirà necessariamente anche su Threads, ma sarà comunque possibile attivare un’opzione per attivare i follow automatici tra i due social network.

Gli utenti avranno la possibilità di mantenere il profilo privato potranno gestire chi potrà visualizzare i contenuti (che saranno solo testuali. Il profilo Thread sarà comunque collegato ad Instagram ed utilizzerà lo stesso nome utente e nome visualizzato ed anche l’immagine profilo dovrebbe provenire direttamente dall’altraapp.

A quanto pare almeno inizialmente non sarà possibile connettersi ad altri social network come Mastodon, ed infatti nelle note si legge che “Presto sarai in grado di seguire e interagire con persone su altre piattaforme fediverse, come Mastodon. Possono anche trovarti con il tuo nome utente completo @username@threads.net”.