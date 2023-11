Come funzionerà Vision Pro? I tutorial ufficiali di Apple ce lo spiegano

La "Next Big Thing" di Apple sarà Vision Pro, almeno secondo il CEO della Mela Morsicata Tim Cook. Una delle più grandi sfide del colosso di Cupertino, però, sarà quella di insegnare al pubblico ad usare Vision Pro: la nuova versione beta di visionOS ci spiega il piano di Apple per i nuovi utenti che utilizzeranno il suo visore.

Stando a quanto riporta 9to5Mac la sesta versione beta del sistema operativo di Apple Vision Pro, visionOS, contiene finalmente una serie di tutorial (o "video di onboarding") volti a spiegare, spesso con un approccio pratico, il funzionamento del visore e le sue feature principali. In particolare, il colosso di Cupertino ha aggiunto al suo sistema operativo un breve video da 35 secondi che spiega come utilizzare l'interfaccia di Vision Pro.

Quest'ultimo, per esempio, ci spiega che agli utenti basterà guardare l'app che desiderano aprire e toccare le dita con un gesto simile ad un "click" per aprirla: "La navigazione su Apple Vision Pro avviene con gli occhi e con le mani. Scorri le pagine del sistema guardandole, e il visore risponderà al tuo sguardo. Guarda un elemento e fai toccare tra loro le dita per selezionarlo: è come il click di un Mac. Per scorrere, avvicina tra loro le dita e dai un leggero colpo. Puoi tenere le mani dove preferisci, come per esempio a riposo sulle gambe".

Un altro video, invece, ci mostra come creare gli avatar 3D di Vision Pro, che vengono poi utilizzati durante le chiamate di FaceTime e in altri applicativi legati alle videochiamate e alle conferenze da remoto. Il processo sembra essere molto simile alla registrazione di un nuovo volto su un iPhone per lo sblocco mediante Face ID: il tutorial, infatti, ci spiega che "per impostare il tuo avatar, dovrai togliere il tuo Vision Pro perché catturi il tuo volto. Prenditi il tempo che ti serve per prepararti e assicurati che nulla stia coprendo la tua faccia. Per iniziare la procedura, colloca Vision Pro all'altezza degli occhi e segui le istruzioni".

In parallelo, però, anche gli sviluppatori terze parti stanno lavorando sulle loro app per Vision Pro. In particolare, un video pubblicato su Telegram dal fondatore del servizio Pavel Durov spiega che Telegram è pienamente funzionante su Vision Pro, testimoniando l'interesse degli sviluppatori per la nuova piattaforma di Apple e la relativa facilità di sviluppo dei software per quest'ultima.