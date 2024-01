Ecco come funzioneranno le demo di Vision Pro negli Apple Store

Il lancio di Apple Vision Pro si avvicina, ed a partire dal 2 Febbraio 2024 gli Apple Store negli Stati Uniti consentiranno agli utenti di registrarsi per una sessione di demo del nuovo visore per la realtà mista. Apple ha diffuso nuove informazioni su tali demo, che saranno offerte dal 2 al 4 Febbraio 2024 in base all’ordine di arrivo.

Come spiegato da Mark Gurman di Bloomberg, ogni demo durerà da 20 a 25 minuti e dopo il processo di calibrazione, gli utenti visualizzeranno foto, immagini panoramiche, foto spaziali e video spaziali nell’applicazione Foto. Nella seconda parte, i clienti capiranno come posizionare più finestre di applicazioni e come scorrere le pagine in Safari. L’ultima parte consiste nella visualizzazione di contenuti 3D immersivi, tra cui filmati ed eventi sportive.

All’interno delle unità di demo di Vision Pro saranno precaricate alcune applicazioni di terze parti che si potranno scaricare su App Store al momento del lancio. Apple infatti già all’inizio del mese, subito dopo l’annuncio ufficiale della data di disponibilità, ha iniziato a consentire agli sviluppatori di inviare le propria app per l’App Store, sottolineando che non è possibile utilizzare "AR", "VR" o "MR" nei nomi.

Nella giornata di ieri, intanto è emerso anche il contenuto della confezione di Apple Vision Pro.