Come funzioneranno i messaggi modificati in Whatsapp? Ce lo dice la beta

E’ ormai noto da tempo che Whatsapp sta lavorando alla possibilità di modificare i messaggi, per venire incontro ad una delle principali richieste giunte dagli utenti negli ultimi tempi. Ma come appariranno i messaggi modificati?

Direttamente della beta di Whatsapp per Android, scovata dai colleghi di WABetaInfo, scopriamo che analogamente a quanto avviene per Telegram, l’applicazione di messaggistica targata Meta inserirà alla destra della nuvoletta un’etichetta che permetterà di riconoscere quando un messaggio è stato modificato.

Non è chiaro se sarà inserita anche una sorta di “cronologia” delle modifiche, come avviene su Facebook per i post modificati o meno, ma allo stato attuale appare improbabile un approccio di questo tipo.

Lo stesso blog inoltre ha svelato che Whatsapp darà agli utenti 15 minuti per modificare i messaggi: passato tale lasso di tempo non sarà possibile apportare alcuna alterazione al contenuto. Questo sistema riprende a grandi linee quello che permette di eliminare i messaggi dalle chat.

Nessuna informazione sulla data di lancio dell’aggiornamento, ma il fatto che le feature siano in fase di sviluppo lascia intuire che il lancio pubblico potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi, anche su iOS ovviamente. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità a riguardo, e vi invitiamo a restare su queste pagine.