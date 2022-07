Come funzioneranno i rimborsi DAZN in caso di problemi nella stagione 2022/23?

Nel corso dell’audizione alla Camera del CEO di DAZN, è intervenuto anche il Segretario Generale Romano Righetti, il quale ha fornito dei nuovi dettagli sul funzionamento del sistema di rimborsi che ha messo in campo la piattaforma per offrire gli indennizzi agli utenti in caso di problemi con la visione dei match.

Righetti ha fatto sapere che in caso di problemi gli abbonati vedranno comparire un popup con un codice QR che se inquadrato col telefonino li metterà in condizione di ottenere tutte le informazioni su come settare la visione delle partte.

Inoltre “ciascun cliente potrà accedere sul proprio account a una pagina che gli darà la misura della qualità percepita durante gli eventi trasmessi dalla app. La misura sarà definita da quattro indicatori che sono tempo, modalità di accesso alla piattaforma, modalità di accesso all’evento e la risoluzione minima, che in presenza di determinate condizioni di connettività deve essere erogata dalla app”. Dallo stesso cruscotto sarà possibile anche richiedere un indennizzo a DAZN qualora i parametri dovessero andare sotto la soglia indicata dall’AGCOM. “Questa è un’area che ci sta impegnando molto anche perché è una delle misure che rispetto agli altri competitor e OTT è abbastanza innovativa e i tecnici stanno lavorando per un rilascio nella prima fase del campionato” ha concluso il dirigente.