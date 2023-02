Come funzionerebbe la pubblicità su ChatGPT potenziato per Bing? Trapela uno screenshot

Non è passato molto tempo da quando sono emerse le prime avvisaglie in merito alla possibilità che Microsoft stia pensando di integrare la pubblicità su ChatGPT potenziato per Bing. Eppure, è già arrivato il momento di tornare sull'argomento, visto che è emerso online un presunto screenshot in merito.

A tal proposito, come riportato da MSPowerUser, a fare seguito al succitato report relativo al possibile arrivo degli ads per quel che concerne il chatbot ci sono state alcune segnalazioni comparse su portali come Reddit. Infatti, diversi utenti hanno condiviso sul Web screenshot come quello presente in calce alla notizia.

Le immagini sembrerebbero mostrare il posizionamento della pubblicità all'interno della risposta offerta da ChatGPT potenziato su Bing. In parole povere, cercando in modo diretto, ad esempio, un personaggio legato a un determinato prodotto, appena sotto a una descrizione sulla persona coinvolta l'IA posizionerebbe degli annunci pubblicitari collegati.

In altri presunti screenshot emersi sempre su Reddit, inoltre, sembrerebbe che cercando un videogioco in questo modo ChatGPT potenziato su Bing possa chiedere all'utente, sempre dopo aver fornito una rapida descrizione, se è interessato a comprarlo, ovviamente piazzando gli appositi ads relativi a popolari portali e-commerce come eBay. Insomma, tutto fa pensare che la società di Redmond stia iniziando a mettere alla prova soluzioni per monetizzare la funzionalità chatbot di Bing.

Per il resto, rimanendo in casa Microsoft, si sta espandendo la disponibilità di ChatGPT potenziato su Bing, attualmente accessibiile in modo completo solamente a utenti selezionati tramite waitlist. Infatti, Bing con ChatGPT è approdato su smartphone, perlomeno per le prime persone legate alla fase di test.