Come fanno i fuochi d'artificio a riprodurre tutti quei colori senza l'RGB?

Sei il tipo che ama sbalordire i suoi amici con le proprie conoscenze? Se sì, ti consigliamo di leggere quest’articolo per poterli impressionare attraverso la chimica! Oggi, in particolare, parliamo di fuochi d’artificio e dei loro affascinanti colori.

Ti sarai certamente chiesto, durante gli spettacoli pirotecnici, qual è il segreto dietro il loro arcobaleno, e noi siamo qui per spiegartelo. Secondo EarthSky, il trucco è tutto nelle palline chiamate “stelle” che costituiscono i fuochi d’artificio. Queste palline sono riempite da diverse combinazioni di sali metallici che donano quel tipico colore brillante al fuoco d’artificio quando esplode.

Ovviamente, a diversi elementi chimici corrispondono diverse colorazioni: il carbonato di stronzio genera il rosso, il cloruro di calcio l’arancione, il nitrato di sodio il giallo, il cloruro di bario il verde e il cloruro di rame il blu. Per le tonalità intermedie, come in un laboratorio artistico, la chimica provvederà a mescolare diverse sostanze.

LiveScience spiega che, quando si accende la miccia, la fiamma fa esplodere la cosiddetta carica di sollevamento che fa catapultare in aria il sacchetto contenente le stelle. Nella sua ascesa al cielo, una miccia all’interno del sacchetto inizia a bruciare e, una volta raggiunta l’altezza massima, questo esplode e le stelle colorano il cielo.

Secondo il professore Paul Nicholas Worsey, il rosso e il verde sono i colori più semplici da creare, mentre il blu è il più difficile. Con l’oro, invece, vai sempre sul sicuro, perché è in grado di mantenere il colore più a lungo di tutti, addirittura fino al suo ritorno al suolo.

E quei fuochi che cambiano colore lasciando tutti a bocca aperta? Anche in quel caso, la chimica fa da padrona: le stelle sono rivestite a strati da più sali metallici che, consumandosi l’uno dopo l’altro, garantiscono una sfilata di colori straordinaria.

Insomma, con un po’ di chimica di base sarai capace di affascinare tutti, però non prendertela se saranno distratti dallo spettacolo… Magari raccontaglielo dopo!