Come fanno i gatti a infilarsi in spazi così piccoli?

I gatti sono così flessibili che non ironicamente uno studio del 2014 si domandava se fossero liquidi. La fama della loro agilità li precede, ed è tutto merito - secondo una nuova ricerca - del loro cingolo scapolare unico. Nell'uomo, questa parte è composta dalle scapole e le clavicole, ma per il felino l'anatomia è molto differente.

Mentre negli esseri umani le scapole e le clavicole sono collegate per creare un supporto rigido per i muscoli delle braccia, nei gatti sono attaccate al resto del corpo solo dai muscoli e non dalle ossa, oltre a essere molto più piccole rispetto al corpo.

Queste caratteristiche anatomiche aiutano le creature a passare attraverso anche le aperture più strette e piccole. "Essere in grado di adattarsi a piccoli spazi è un vantaggio evolutivo quando si cacciano piccole prede come i topi, ma anche per nascondersi e scappare da potenziali predatori", ha dichiarato Nathalie Dowgray, responsabile della Società Internazionale di Medicina Felina del Regno Unito.

Questa loro abitudine, inoltre, si abbina perfettamente alla loro tendenza di stare nei posti più piccoli della casa (o quelli più in alto). "I gatti scelgono comunemente di nascondersi in piccoli spazi, come sotto il letto, quando si sentono stressati o spaventati, poiché questo li aiuta a sentirsi più al sicuro", ha detto Dowgray. "Sceglieranno anche piccoli spazi per la privacy quando hanno bisogno di una pausa dall'ambiente circostante."

