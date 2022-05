Ecco come il tuo gatto sa perfettamente dove ti trovi quando non sei a casa!

Gli scienziati hanno recentemente appreso che i gatti domestici creano "mappe mentali" che dicono loro dove si trovano gli esseri umani vicini, in base alla provenienza dei suoni.

I ricercatori hanno testato i gatti riproducendo registrazioni di voci umane che chiamavano gli animali; hanno quindi riprodotto quegli audio, in modo che gli stessi suoni provenissero da più lontano.

I gatti si erano sorpresi quando la voce familiare proveniva da un luogo che non si aspettavano. Ciò suggerisce che i gatti orientano spazialmente i loro compagni umani invisibili utilizzando segnali audio, un'abilità cognitiva precedentemente sconosciuta nei felini.

Sapere che qualcosa continua ad esistere anche se è fuori vista (come hanno dimostrato i gatti nelle loro risposte) si chiama permanenza dell'oggetto, ed è un test che i ricercatori usano per misurare l'intelligenza animale. I bambini umani in genere iniziano a sviluppare la permanenza dell'oggetto quando hanno circa 8 mesi e questa capacità diventa più raffinata quando raggiungono i 10-12 mesi; a quel punto, i bambini possono trovare oggetti nascosti e iniziano a rendersi conto che i loro genitori e chi si prende cura di loro non scompaiono solo perché non possono essere visti, secondo la Mayo Clinic.

Per il nuovo studio, hanno deciso di testare i gatti utilizzando segnali audio perché i gatti sono noti per il loro udito eccezionale e sono in grado di trovare prede nascoste in condizioni di scarsa visibilità. "In effetti, i gatti sembrano essere bravi a dedurre la presenza fisica e sociale dai suoni", hanno scritto gli autori.

In precedenza, l'autore principale dello studio, Saho Takagi, un dottorando all'Università di Kyoto in Giappone, aveva scoperto che quando i gatti sentivano i suoni delle voci dei loro proprietari, si aspettavano di vedere i volti dei loro proprietari. In altri studi, i gatti hanno anche dimostrato che possono distinguere tra voci umane familiari e non familiari. Quindi "sembra plausibile che i gatti dovrebbero essere in grado di mappare mentalmente le posizioni degli altri in base alle vocalizzazioni", hanno affermato gli scienziati nello studio.

Per i loro esperimenti, hanno messo i gatti in tre gruppi; ogni gruppo era diviso in due a seconda di dove vivevano i gatti, sia nei cat cafè che nelle case domestiche. I gruppi di gatti hanno ascoltato una diversa combinazione di suoni: il primo ha sentito registrazioni di operatori sanitari o estranei che chiamavano i loro nomi; il gruppo due ha ascoltato i suoni di altri gatti; e il gruppo tre ha sentito rumori elettronici casuali.

I ricercatori hanno quindi riprodotto i suoni in due passaggi: prima attraverso un altoparlante vicino ai gatti, e poi attraverso un altoparlante vicino a una porta o finestra più lontana. Gli osservatori hanno notato quanto fossero sorpresi i gatti dall'apparentemente inspiegabile "teletrasporto" dei suoni da un luogo all'altro, valutando il loro livello di sorpresa su una scala da 0 (per niente sorpreso) a 4 (molto sorpreso).

Nel complesso, i gatti hanno mostrato la massima sorpresa quando la voce familiare del loro proprietario sembrava "teletrasportarsi". Ciò suggerisce che i gatti hanno formato un'immagine mentale dei loro proprietari invisibili e hanno mappato le loro posizioni in base a dove hanno sentito per la prima volta la voce, "mostrando prove di cognizione socio-spaziale", hanno riferito i ricercatori.

Essere in grado di formare un'immagine mentale del mondo esterno "è una caratteristica importante nel pensiero complesso" e questi risultati offrono nuove intuizioni che potrebbero informare gli studi futuri sulla cognizione felina, hanno concluso gli autori dello studio.