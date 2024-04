Come generare immagini con l'IA tramite Paint su Windows 11? È gratis!

Il generatore di immagini IA di Paint su Windows 11 è ormai disponibile per tutti da qualche mese: la funzione, infatti, è stata lanciata già a ottobre. In pochi, però, sanno davvero come generare immagini IA gratis su Windows 11: ecco la nostra guida completa alla feature!

Come spiega una pagina del supporto di Microsoft, negli scorsi mesi è stata lanciata la funzione Cocreator di Paint, che vi permette di usare il modello IA di DALL-E per "generare immagini diverse e realistiche a partire da qualsiasi descrizione testuale inserita dall'utente. Cocreator ti permetterà di liberare la tua creatività e creare le tue illustrazioni con l'aiuto dell'IA".

Per usare Cocreator, dovrete semplicemente aprire Paint e cliccare sull'icona di Cocreator nella barra superiore del software. Fatto ciò, si aprirà un pannello sul lato destro dell'UI di Paint: qui, potrete inserire il vostro prompt per la generazione di immagini. Microsoft consiglia di "essere quanto più descrittivi possibile per generare dei risultati in linea con le vostre aspettative".

Una volta inserito il testo da riprodurre sotto forma di immagine, dovrete scegliere lo stile della vostra immagine e poi premere sul pulsante "Crea". Sarà dunque l'IA a fare la magia: Cocreator genererà tre diverse versioni dell'immagine che avete richiesto e, dopo averle valutate una per una, potrete scegliere quale aprire su Paint per apportare le ultime modifiche. Vi ricordiamo comunque che per usare Cocreator dovrete possedere un account Microsoft e una connessione a Internet, dal momento che la feature si avvale delle funzioni cloud del colosso di Redmond.

Generalmente, la creazione di immagini con Cocreator non è gratuita. Però, alla prima apertura dell'app (o al primo login con il vostro account Microsoft) riceverete la bellezza di 50 Crediti gratuiti, che potrete usare per generare le vostre prime immagini e poi decidere se procedere con la versione a pagamento della feature.

